Eerste Drentse luistersteen over WOII in Westerbork onthuld Informatiebord op de luistersteen in Westerbork (foto: RTV Drenthe)

WESTERBORK - Tijdens het bevrijdingsconcert in Westerbork is vanavond de eerste luistersteen van Drenthe onthuld.

In de hoofdstraat, naast de kerk, staat een grote kei met daarop een plaquette met informatie in drie verschillende talen. Via de telefoon kan een audiobestand worden afgespeeld met daarop een luisterspel van drie minuten van een gebeurtenis tijdens de bevrijding van Westerbork.



"We vertellen persoonlijke verhalen. Iconen. In Nederland zijn daar luisterplekken voor gecreëerd zodat mensen kunnen horen wat er is gebeurd in 1944 en 1945 tijdens de oorlog", zegt Joël Stoppels van Liberation Route Europe.



Generaal Böttger

Het hoorspel in Westerbork speelt in april 1945. De Duitse generaal Böttger vestigt zich in café annex bakkerij Slomp in Westerbork, tegenwoordig Abdij de Westerburcht.



Böttger krijgt het bevel met zijn eenheid het zuidelijke deel van Drenthe tegen de oprukkende Canadezen te verdedigen. Als op 8 april Franse para’s van het lokaal verzet horen dat zich een Duitse generaal in het dorp bevindt, wordt meteen de aanval ingezet.



"Het is eigenlijk om de herinnering aan de oorlog levend te houden en zeker aan deze bevrijding. De mensen die het hebben meegemaakt zijn er straks niet meer om die verhalen te vertellen en zo blijven deze verhalen toch levend", aldus Stoppels.



Vijf luisterstenen

In totaal worden er in Drenthe vijf luisterstenen geplaatst. Zondag wordt bij Kamp Westerbork een tweede steen onthuld en later nog in Spier, Gasselte en Hooghalen.