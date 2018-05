Deel dit artikel:











Voor Cambuur en Hake zit het seizoen erop: uitgeschakeld in play-offs René Hake ligt uit de play-offs met Cambuur (ANP / Vincent Jannink}

VOETBAL - Wat niemand voor mogelijk had gehouden is vanavond gebeurd. Cambuur ligt uit de play-offs voor promotie naar de eredivisie. FC Dordrecht maakte een 4-1 achterstand helemaal goed in Friesland en won na verlenging en het nemen van strafschoppen. Het seizoen voor Cambuur en trainer René Hake uit Erica zit er dus op.

Geschreven door Niels Dijkhuzien

En zo kan Emmen een streep zetten door Cambuur als mogelijke tegenstander in de eventuele finale van de play-offs. De opponent van de mannen van Dick Lukkien, als NEC wordt bedwongen, wordt Sparta of FC Dordrecht



Issa Kallon

Cambuur kwam vanavond door een goal van oud FC Emmenspeler Issa Kallon voor rust op 1-0 en pakte dus een virtuele 5-1 voorsprong.



Vier goals in tweede helft

Maar de bezoekers presteerden na rust het vrijwel onmogelijk geachte en scoorden via Jeremy Cijntje, Jafar Arias en Denis Mahmudov (twee keer) liefst vier maal.



Strafschoppen

Na negentig minuten stond er zodoende net als in Dordrecht 1-4 op het scorebord, waarna er in de verlenging niet gescoord werd. Strafschoppen moesten de beslissing brengen, en die werden feilloos genomen door de bezoekers. Alle vijf penalty's werden door de mannen van Gérard de Nooijer feilloos ingeschoten, waardoor de misser van Daniel Crowley Cambuur fataal werd.



Dordrecht - Sparta

Dordrecht stuit donderdag in de halve finale van de play-offs op Sparta, de club die het vier jaar geleden al eens uitschakelde in de nacompetitie.



Almere City FC

Naast FC Dordrecht plaatste ook Almere City zich voor de halve finale. De mannen van trainer Jack de Gier versloegen MVV vanavond voor de tweede keer. Na de 3-1 zege van afgelopen dinsdag werd het in de return in Almere 3-2. Almere City stuit in de halve finale op Roda JC. De andere halve finale, aan deze kant van het schema, gaat tussen De Graafschap en Telstar.