Bevrijdingsfestival trekt recordaantal bezoekers

ASSEN - Het Bevrijdingsfestival in Assen heeft gisteren een recordaantal bezoekers getrokken. Volgens de organisatie kwamen er zo'n 40.000 mensen naar de Baggelhuizerplas.

Dat zijn er zo'n 10.000 meer dan vorig jaar . "Het is geweldig om te zien dat we een enorm gevarieerd publiek trekken", laat voorzitter Hans Haerkens weten. "Iedereen van jong tot oud kan genieten op ons festivalterrein."Grote namen tijdens het Bevrijdingsfestival waren onder meer Jett Rebel en Ronnie Flex. "En bij Mooi Wark veranderde het veld in één springende mensenmassa", aldus Haerkens.Op het Plein van de Vrijheid zongen vluchtelingenkinderen uit het asielzoekerscentrum in Ter Apel twee liedjes:van Claudia de Breij envan Marco Borsato. Volgens de organisatie was dat een ontroerend optreden.Een nieuw onderdeel van het Bevrijdingsfestival was Welcome to the Playground, een plek waar jongeren konden dansen in de zogeheten silent disco of konden luieren in een hangmat. Lucas Hamming speelde er nog een paar nummers, na zijn optreden op het grote podium.