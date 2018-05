Deel dit artikel:











Programma zondagvoetbal Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

VOETBAL - Krijgt Drenthe vandaag een tweede kampioen in het amateurvoetbal? SV Hoogersmilde kan, na SC Angelslo, als tweede Drentse club de platte kar op.

De formatie van trainer Marcel Schuur is nog ongeslagen en staat elf punten voor op de eerste concurrent. Een zege vanmiddag bij VWC is genoeg voor het feest en bij gunstige uitslagen op de andere velden kan een gelijkspel ook genoeg zijn.



vv Hoogeveen

Hoogeveen kan de koppositie in de 1e klasse F overnemen van Alcides. De Meppelers hebben weliswaar twee punten meer dan de blauwhemden, maar ook een duel meer gespeeld. Vanmiddag wordt de situatie weer rechtgetrokken omdat Hoogeveen op eigen veld subtopper vv Emmen ontvangt.



Titan - WKE'16

In de 4e klasse D is vanmiddag de absolute kraker om de titelstrijd: Titan - WKE'16. De thuisclub leek geklopt in die titelrace, maar door twee gelijke spelen van de formatie uit Emmen is Titan de concurrent tot op één punt genaderd.



Spanning in 2K en 2L

Ook in de 2e klasse K en L is het ongemeen spannend. In 2L vechten vechten VKW en Beilen om directe promotie en (verschil is 3 punten met nog vijf duels). VKW speelt thuis tegen Olyphia en Beilen moet op bezoek bij Ruinerwold. in 2K gaat de titelstrijd tussen tussen Stadspark en GOMOS. De Groningers hebben twee punten meer verzameld dan de club uit Norg, maar hebben daar wel een wedstrijd meer voor nodig gehad. Stadspark speelt bij Asser Boys en GOMOS ontvangt Peize.



Bekijk hieronder het complete programma in het zondagvoetbal van vanmiddag:



Hoofdklasse A

SJC - Jong Achilles '29

De Bataven - Leonidas

Hollandia - SDO

MSC - Purmersteijn

Silvolde - Heerenveen



1e klasse F

Bergum - Frisia 1883 LAC

Hoogeveen - Emmen

Nieuw Buinen - SVBO



2e klasse K

Asser Boys - Stadspark

GOMOS - Peize

Oerterp - Sint Annaparochie

Roden - GVAV-Rapiditas



2e klasse L

Germanicus - SC Emmeloord

Zuidwolde - Lemelerveld

Ruinerwold - Beilen

VKW - Olyphia

SC Erica - Valthermond



3e klasse A

Nicator - Drachten

Nieuw Roden - Geel Wit

Warga - Franeker



3e klasse B

ASVB - SVZ

HSC - Siddeburen

Muntendam - VAKO

Veendam 1894 - Wildervank

FC Zuidlaren - ZNC



3e klasse C

EMMS - SVV '04

CEC - Musselkanaal

OVC '21 - Weerdinge

Sleen - Dalen

FC Ter Apel '96 - Twedo

Gieten - HODO



3e klasse D

DIO Oosterwolde - Lemmer

Havelte - Gorredijk

Jubbega - Dwingeloo

Mildam - Akkrum

Oldemarkt - Renado

Trinitas - Wijster



4e klasse B

SVMH - Bedum

Surhuisterveen - Haulerwijk

Donkerbroek - Haren

Stânfries - De Wilper Boys

TLC - Smilde '94

Bakkeveen - VVK



4e klasse C

Gieterveen - Engelbert

Heiligerlee - Alteveer

Pekelder Boys - FVV

Harkstede - MOVV

Sellingen - SPW



4e klasse D

Bargeres - Witteveense Boys '87

DVC '59 - Weiteveense Boys

HOC - Zwartemeerse Boys

Protos - DSC '65

Sweel - EHS '85

Titan - WKE-16

Valther Boys - Schoonebeek



4e klasse E

Old Forward - Wacker

BEW - VENO

FC Kraggenburg - SV Pesse

Oldeholtpade - Balkbrug

Steenwijk - Ruinen

Steenwijkerwold - De Blesse



5e klasse A

Willemsoord - IJhorst

Kuinre - DVSV

DOS '63 - Scheerwolde

Giethoorn - Blankenham



5e klasse C

HHCombi - Houtigehage

Zandhuizen - Fochteloo

Sport Vereent - Makkinga

VWC - Hoogersmilde



5e klasse D

Eenrum - Kloosterburen

Froombosch - Warffum

Yde de Punt - Eext

Woltersum - Zevenhuizen



5e klasse E

THOS - WEO

Farmsum - Oldambtster Boys

DWZ - Wedde

Nieuweschans - Meeden

Veelerveen - BNC



5e klasse F

Sportclub Roswinkel - GKC

Gasselternijveen - De Treffer '16

VIOS O - Buinerveen

JVV - Zandpol

SVBC - EEC