Vlucht vanaf Ibiza haalt sluitingstijd van Eelde nét niet

EELDE/IBIZA - Het werd een lange nacht voor de mensen die gisteravond vanaf Ibiza terug naar Eelde wilden vliegen. Omdat er vertraging was, zou het vliegtuig van Nordica pas na middernacht op Groningen Airport Eelde landen. En dat mag niet.

Vliegtuigen moeten voor middernacht landen in Eelde. De luchthaven is 's nachts namelijk dicht en is alleen open voor medische vluchten.De vlucht van touroperators Thomas Cook en Neckermann Reizen vanaf Ibiza had vertraging, omdat er een staking was van de luchtverkeersleiding in Marseille. Hierdoor konden niet alle vliegtuigen zomaar boven het zuiden van Frankrijk vliegen."Alle toestellen hebben daar dan last van. Dan moet je andere routes gaan vliegen", zegt Hanita van der Meer van Thomas Cook. "En daardoor hebben we de sluitingstijd van Groningen Airport Eelde net niet gehaald."Het vliegtuig moest daarom uitwijken naar een andere luchthaven. "En dat valt niet mee", vertelt Van der Meer. "Landen op het vliegveld in Bremen kon niet, want dan konden we de reizigers niet terughalen. Toen werd het Schiphol."De reizigers moesten vanaf Schiphol met een bus naar Eelde vervoerd worden. De woordvoerder van Thomas Cook weerspreekt geluiden op Twitter dat de reizigers niet geïnformeerd waren over het busvervoer. "Er zaten zeventig mensen op de vlucht, plus nog twee baby's. 68 mensen zaten uiteindelijk in de bus."