Streekvervoerders willen met bonden praten

ASSEN - De werkgevers in het streekvervoer willen opnieuw met de vakbonden aan tafel om tot een nieuwe cao te komen. Fred Kagie, de voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer, heeft gisteren de vakbonden CNV en FNV uitgenodigd op korte termijn het overleg te hervatten.

In zijn uitnodiging schrijft Kagie dat de werkgevers met name willen praten over het tempo van loonsverhogingen en over hoe het vertrouwen kan worden vergroot dat gemaakte afspraken over de werkdruk in de praktijk goed worden uitgevoerd.Na de landelijke staking van afgelopen week, willen dinsdag buschauffeurs in Twente, de regio Arnhem/Nijmegen en in Utrecht het werk neerleggen. Als werkgevers en bonden geen akkoord bereiken, volgen meer regionale stakingen.