Streep door Science Drenthe in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het wetenschappelijk educatiecentrum Science Drenthe in Hoogeveen komt er niet. De gemeente Hoogeveen laat weten dat de samenwerking met de initiatiefnemers is beëindigd.

Het was de bedoeling dat Science Drenthe samen met andere cultuurvoorzieningen in een nieuw complex van theater De Tamboer zou komen. Maar volgens de gemeente vraagt de realisatie van het educatiecentrum om een 'aanzienlijke investering' die financiële risico's met zich meebrengt. Hoogeveen wilde wel verdergaan met Science Drenthe, maar alleen op voorwaarde dat de gemeente meer regie zou krijgen.Omdat de initiatiefnemers, onder wie Gert Kieft, dat niet zien zitten, komt er nu een streep door Science Drenthe. "We hebben waardering voor de inspanningen van de initiatiefnemers om Science Drenthe zover te krijgen als het nu is. Wij betreuren het dat de inspanning van de afgelopen jaren niet heeft geleid tot een gezamenlijk perspectief op realisatie", zegt wethouder Erik Giethoorn.In totaal zou er een investering nodig zijn geweest van 12 miljoen euro. De initiatiefnemers mikten op 85.000 tot 100.000 bezoekers per jaar.De gemeente schrijft nog wel in de verklaring dat er in Hoogeveen onderzocht gaat worden hoe techniekonderwijs en het bedrijfsleven beter geïntegreerd kunnen worden. "Met het oog op de toekomst blijft het wekken van de interesse van kinderen en jongeren voor wetenschap en techniek van groot belang voor het bedrijfsleven in Hoogeveen en de regio."