MSC stelt nieuw seizoen in hoofdklasse veilig MSC blijft in de hoofdklasse (foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - MSC is zeker van een nieuw seizoen in de zondag hoofdklasse A. De ploeg uit Meppel won op eigen veld met 4-2 van Purmersteijn. Door die zege heeft MSC, met nog drie wedstrijden voor de boeg, een onoverbrugbare kloof geslagen met de gevarenzone.

De manschappen van trainer Berry Zandink hadden het aanvankelijk lastig met het hoger geklasseerde Purmersteijn. De gasten uit Noord-Holland waren de bovenliggende partij en namen terecht de leiding. Alex Treuren schoot halverwege de eerste helft de 0-1 binnen. MSC kwam echter snel op gelijke hoogte. Remco van Keulen benutte de eerste kans namens de thuisclub.



MSC ontsnapte daarna aan een nieuwe achterstand. De paal stond een treffer van Purmersteijn in de weg. Beide elftallen sloegen voor de pauze toch nog een keer toe. Eerst zorgde Camiel Fidom voor de 2-1, waarna Purmersteijn in de slotseconde op 2-2 kwam. Martijn van Oers legde de ruststand vast.



Bijlsma beslissend

In de tweede helft stelde MSC de overwinning én handhaving alsnog veilig. Danny Bijlsma was met twee doelpunten van beslissende waarde. Door de winst heeft MSC nu een voorsprong van elf punten op de dertiende positie. Dat verschil is gezien het beperkte programma voldoende om in de hoofdklasse te blijven.