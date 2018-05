Deel dit artikel:











Opnames voor traditionele Sinterklaasfilm bij zomerse temperaturen Een scène wordt gefilmd (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe) Jeroen van Gelder met een Piet (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe) De Zwarte Pieten hebben even pauze (foto: Hielke Meijer/RTV Drenthe) De Essenburgh in Hierden (foto: Hielke Meijer RTV Drenthe)

HOOGEVEEN / HIERDEN - Op kasteel De Essenburgh in Hierden verzamelden zich vandaag liefst tachtig Zwarte Pieten uit het hele land. Ze spelen mee in een Sinterklaasfilm van de Hoogeveense Sinterklaasvereniging Het Boek Van Sinterklaas. De vereniging promoot het traditionele Sinterklaasverhaal.

Hielke Meijer

Jeroen van Gelder heeft de Pieten bijeen gekregen na een oproep. Hij heeft zelf al een aantal Sinterklaasfilms gemaakt. En de productie wordt steeds groter en professioneler. Studenten van de AV-opleiding Landstede in Zwolle vormen zijn crew.



Sprookje moet blijven

In februari waren er al een aantal opnames bij winters weer. Deze keer is het zomers warm. "Er gaat heel veel tijd in zitten, daarom zijn we op tijd begonnen. Met de film willen we duidelijk maken dat het Sinterklaasfeest een mooi sprookje is en dat dat ook een sprookje moet blijven."



De Sinterklaasvereniging uit Hoogeveen biedt activiteiten aan bij bedrijven en in winkelcentra. Je kunt dan in de aanloop naar Sinterklaas een kleurwedstrijd organiseren en als prijs een dvd met onze film krijgen."



Grote Boek verloren

Enige tegenslag was er wel bij de opnames. Zo verloor Jeroen van Gelder onderweg van Hoogeveen naar Hierden het Grote Boek en nog wat requisieten. Gelukkig was er nog een reserve-exemplaar van het boek. Jeroen wil er niet over uitweiden om het sprookje niet te verstoren.



Ook komt er een videoclip waarmee de Sinterklaasvereniging een statement wil maken om het traditionele Sinterklaasverhaal te bewaren en te kiezen voor zwarte Zwarte Pieten.



Roetveeg Piet uit den boze

Van Gelder: "Het hele land gelooft in het sprookje en dat sprookje gaat voortleven. Ik begrijp waarom men zich gekwetst voelt en bijvoorbeeld een roetveeg Piet of gekleurde Piet introduceert. Ik heb daar respect voor. Maar ik ben jarenlang Stads Hoofdpiet geweest in Kampen. Als ik daar als roetveeg Piet had rondgelopen dan hadden kinderen me herkend. En dan is het sprookje weg."



De opnames in het kasteel gaan ook maandag en dinsdag door. Jeroen is overtuigd van een goed eindresultaat. "Elke keer een niveau hoger. We gaan uiteindelijk voor de top. De bioscoop gaan we halen in de toekomst."