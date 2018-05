Champagnedouche voor Hoogersmilde-coach Schuur na titel

VOETBAL - Hoogersmilde heeft zich op Fries grondgebied gekroond tot kampioen van de vijfde klasse C. Op bezoek bij VWC uit Munnekeburen sleepte de formatie van Marcel Schuur de titel in de wacht: 1-3.

Met VWC, dat drie inhaalduels te goed had, trof Hoogersmilde een van de laatste kapers op de kust. Een gelukkige inworp bracht de gasten in het donkerblauw in een zetel.In de rebound was Aan het Rot, die een aantal minuten eerder een vrije trap voor de doellijn weggewerkt zag worden, de maker van de openingstreffer. Aanvoerder Pascal Hatzmann verdubbelde voor de rust met een stijlvolle kopbal de score.Na de pauze pakte het Friese VWC de regie in de wedstrijd over. Hoogersmilde-coach Schuur probeerde zijn ploeg wakker te houden, maar zag een kwartier voor tijd de vijandelijke aansluitingstreffer binnen vallen. De meegereisde supporters uit Drenthe hielden de adem in.Invaller Timo Stegeman zorgde in de omschakeling voor de beslissing. Na zijn schot in de korte hoek werd de champagne tevoorschijn gehaald. Na het laatste fluitsignaal moest coach Marcel Schuur het ontgelden.Nat van de bubbels liet de trotse oefenmeester weten bijzonder trots te zijn op Hoogersmilde. Na zeventien duels is Hoogersmilde, dat drie keer gelijkspeelde, nog ongeslagen. Na de zomer gaat de club uit Midden-Drenthe uitkomen in de vierde klasse.