Dion Beukeboom wint 46e Dorpenomloop door Drenthe Dion Beukeboom wint 46e Dorpenomloop door Drenthe (foto: RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Dion Beukeboom uit Amsterdam heeft de 46e editie van de Dorpenomloop door Drenthe gewonnen. Op sportpark Stadsbroek in Assen kwam hij alleen over de streep. Zijn ploeggenoot bij Vlasman Youri Havik werd tweede en de derde plaats was voor Joey van Rhee van Monkey Town.

Geschreven door Karin Mulder

De wedstrijd werd gedomineerd door een kopgroep van zeven man. Zij reden na 55 kilometer koers samen weg. Jelle Wolsink kon het hoge tempo niet volgen waardoor er nog zes man overbleven. Onder hen Stef Krul die vorige week nog de PWZ Zuidenveldtour in Nieuw Amsterdam wist te winnen.



Pas diep in de finale kregen de zes koplopers gezelschap van negen achtervolgers. En deze vijftien mannen bepaalden de finale. In die kopgroep zaten vier renners van de continentale ploegen van Vlasman en Monkey Town. En zij verdeelden uiteindelijk ook de prijzen in Assen.