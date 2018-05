Deel dit artikel:











Meppelink en Keizer verliezen finale in Mersin Madelein Meppelink baalt (foto: ANP / Valerie Kuypers)

BEACHVOLLEYBAL - Madelein Meppelink uit Emmen en Sanne Keizer zijn er niet in geslaagd het World Tourtoernooi in het Turkse Mersin te winnen.

Het Nederlandse koppel gaf in de finale een set voorsprong uit handen tegen het Oostenrijkse tweetal Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig: 21-18 23-25 12-15.



Keizer en Meppelink wonnen nog nooit samen een evenement uit de World Tour. In Turkije kwam daar ondanks een goede start dus geen verandering in.