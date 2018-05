KSC kampioen met dank aan Gasselternijveen

VOETBAL - KSC is de derde kampioen van Drenthe. De zondagvijfdeklasser hoefde daarvoor zelf niet eens in actie te komen. De club uit Schoonoord werd kampioen dankzij een misstap van achtervolger De Treffer'16.

De concurrent uit Tweede Exloërmond had deze speelronde moeten winnen om in de titelrace te blijven, maar het duel bij nummer drie Gasselternijveen ging met 5-1 verloren.Met nog vier wedstrijden op het menu, is de achterstand op KSC opgelopen tot vijftien punten. De snelle terugkeer van KSC naar de 4e klasse is daarmee een feit. Vorig jaar degradeerden de geel-zwarten.De ongeslagen equipe van trainer Johan Hollen liet dit seizoen slechts één keer punten liggen. Het duel bij Gasselternijveen eindigde in 1-1. De overige zeventien wedstrijden werden gewonnen.Trainer Johan Hollen gebruikte de laatste weken steeds vaker zijn rekenmachine en zag vorige week de bui al hangen. "Kampioen worden zonder te spelen is eigenlijk niet leuk. Natuurlijk ben ik blij dat we promoveren, maar feestvieren doen we nog niet. Dat bewaren we na ons duel van donderdag bij De Treffer'16.