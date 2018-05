Hoogeveen weer koploper na lucky zege op Emmen

VOETBAL - Hoogeveen heeft de koppositie in de 1e klasse F weer in handen. De ploeg van trainer Nico Haak won op eigen veld met 3-1 van vv Emmen en heeft nu één punt meer dan Alcides en dat met nog drie duels te spelen.

De uitzending van Onze Club

De zege op Emmen was geflatteerd en misschien ook wel een tikkeltje tegen de kansenverhouding in.Emmen kreeg voor rust namelijk drie honderd procent kansen, waarvan er maar eentje werd gemaakt. Janiek Arends schoot, na zo'n twintig minuten, raak voor de gasten: 0-1. Uit een zeer gemakkelijk gegeven strafschop kwam de thuisclub vrij vlot op gelijke hoogte. Marco Hartman maakte vanaf de penaltystip geen fout. Het was voor de spits zijn 28e treffer van het seizoen. Hoogeveen was voetballend beter, maar toch had Emmen in het laatste kwartier van de eerste helft via twee counters op 1-2 en 1-3 moeten komen. Jan Jaap Wever stuitte op vijf meter van de goal op Hoogeveen-doelman Nick Borgman en Arends kopte snoeihard op de lat. Aan de andere kant bleek vooral Daniël Manning zijn vizier niet op scherp te hebben.Björn Zwikker maakte in de tweede helft het verschil. Eerst zag hij een lob nog gepareerd worden door Van der Swaluw, maar daarna sloeg hij twee keer keihard toe. En dat uitgerekend op de Emmen-manier: in de omschakeling. Met name de tweede treffer was een fraaie, al was bij Emmen iedereen vooral woedend over de situatie die eraan vooraf ging. Emmen kreeg namelijk een vrije bal, die volgens de rood-witten over de doellijn werd gewerkt. Scheidsrechter Beijert kreeg echter geen signaal van zijn assistent en liet doorspelen. Amper dertig seconden later vierde Hoogeveen feest: 3-1."We zijn er nog niet", aldus Zwikker. "We moeten van week tot week leven. We willen allemaal heel graag en inmiddels vinden we ook dat we kampioen moeten worden. Maar we kunnen ons absoluut niet veroorloven om te gaan denken dat we er zijn. Je zag het vandaag ook, het had zomaar andersom kunnen zijn."Hoogeveen: FVC uit, Bergum thuis en SVBO uitAlcides: GRC Groningen uit, Noordster thuis en Bergum uit