Inhaalprogramma amateurvoetbal Bekijk hier het programma van deze week in het zondagvoetbal Ook komen er veel zaterdagclubs in actie deze week. Zo kan Veenhuizen de titel pakken in de 4e klasse C

VOETBAL - Deze week worden er door veel amateurclubs inhaalwedstrijden gespeeld. Het doordeweekese programma kent enkele zeer interessante duels. Zo kan Veenhuizen donderdag de titel pakken in de 4e klasse C van het zaterdagvoetbal. Bij winst tegen Friese Boys kan de kampioensvlag in top.

Het Asser Achilles 1894 donderdag op bezoek bij haar naamgenoot uit 1929 in Groesbeek. Een zege is noodzakelijk voor de ploeg van trainer Paul Weerman om nog kansen te behouden op het kampioenschap.



GOMOS speelt in de strijd om de titel in de 2e klasse L ook aanstaande donderdag. De ploeg uit Norg ontvangt buurman Roden.



WKE'16 kan een volgende stap maken richting het kampioenschap in de 4e klasse D van het zondagvoetbal. De club uit Emmen gaat op bezoek bij Valther Boys.



Hieronder het complete programma van deze week:



ZATERDAGVOETBAL



Vanavond



4e klasse C

ODV - De Sweach



4e klasse E

FC Zuidlaren - Helpman



Woensdag 9 mei



Derde divisie

Harkemase Boys - Jong FC Groningen



4e klasse A

SVBS '77 – VHK



5e klasse E

Meeden - Farmsum



Donderdag 10 mei



Hoofdklasse B

AZSV - Huizen



3e klasse C

ONR - Boerakker

Aduard 2000 - Noordwolde

Loppersum - Mamio

Onstwedder Boys - Be Quick 1887



3e klasse D

Hollandscheveld - Hardenberg '85

SCN - FDS

SVN '69 - OZC Ommen

BSVV - Fit Boys



4e klasse C

ASC '75 - Haulerwijk

Friese Boys - Veenhuizen

VIOD Driesum - Ropta Boys

Oostergo - Rottevalle



4e klasse E

Borger - Achilles 1894

Sweel - Lycurgus

Tiendeveen - NWVV





ZONDAGVOETBAL



Vanavond



3e klasse D

Wijster – Dwingeloo



4e klasse D

DVC '59 - Zwartemeerse Boys



Woensdag 9 mei



1e klasse F

Bergum – SVBO



2e klasse L

Germanicus - Beilen



4e klasse D

Protos - EHS '85



5e klasse D

Warffum - Yde de Punt

Eenrum – Tynaarlo



5e klasse E

Meeden - Farmsum



Donderdag 10 mei



Hoofdklasse A

Silvolde - De Bataven

Jong Achilles '29 - Achilles 1894



2e klasse K

Peize - DTD

GOMOS – Roden



2e klasse L

Valthermond - Dedemsvaart

Olyphia - Heerde

Raptim - VKW

Zuidwolde - Emmeloord



3e klasse A

Nieuw Roden - Nicator

Warga - Lewenborg



3e klasse B

ASVB - FC Zuidlaren

HSC - Veendam 1894

Siddeburen - VAKO

SVZ - Muntendam

ZNC – Wildervank



3e klasse C

Twedo - EMMS

CEC - Gieten

Dalen - HODO

Musselkanaal - Sleen

SVV '04 - OVC '21

Weerdinge – USV



3e klasse D

Renado - Steenwijker Boys

Trinitas - DIO Oosterwolde



4e klasse B

TLC - Bakkeveen

Smilde '94 - Surhuisterveen

Haulerwijk - De Wilper Boys

SVMH – Donkerbroek



4e klasse C

Bellingwolde - Alteveer

Engelbert - Sellingen

FVV - SPW

Gieterveen - Westerwolde

Pekelder Boys – Heiligerlee



4e klasse D

HOC - DSC '65

Sweel - Bargeres

Valther Boys - WKE-16

Weiteveense Boys - Schoonebeek



5e klasse A

Kuinre - Giethoorn

Scheerwolde - Ulu Spor

Wapserveen - Willemsoord



5e klasse C

Makkinga - Oosterstreek

VWC - Houtigehage



5e klasse D

Kloosterburen - Zevenhuizen

Froombosch - Woltersum



5e klasse E

Wedde - Nieuweschans

Oldambtster Boys - Drieborg

Veelerveen - DWZ

WEO - Bareveld



5e klasse F

Buinen - Zandpol

EEC - GKC

Gasselternijveen - Buinerveen

SVBC - Sportclub Roswinkel

De Treffer '16 - KSC

VIOS O - JVV