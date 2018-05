Deel dit artikel:











​Oldtimer vat vlam in Emmer-Compascuum De oldtimer raakte flink beschadigd (foto: Van Oost Media)

EMMER-COMPASCUUM - Een Citroën DS oldtimer is vanochtend in brand gevlogen bij een woning aan de Schuttingslaan in Emmer-Compascuum.

Bij de brand raakte niemand gewond. De auto raakte flink beschadigd.



Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.