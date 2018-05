​Woning beschadigd door schuurbrand in Hoogersmilde [update]

In Hoogersmilde is een schuur uitgebrand (foto: Persbureau Meter)

HOOGERSMILDE - Een schuur met daarin een brandstoftank en gasflessen is vanochtend uitgebrand aan de Vaartweg in Hoogersmilde.

De schuur stond vlak achter een woning. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand uitslaand en zijn de ramen van de woning geknapt door de hitte. Wijkagent Henk Bosker laat via Twitter weten dat een deel van de woning verloren is gegaan.Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond.