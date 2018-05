Leeuwarden klinkt een weekje Drents

LEEUWARDEN - Het Talenpaviljoen MeM in Leeuwarden staat deze week in het teken van de Drentse taal. Er wordt de hele week in het Drents gesproken, gezongen en toneelgespeeld.

Dit jaar is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa. In het Talenpaviljoen krijgen de Nederlandse streektalen en verschillende kleine Europese talen de kans zich te presenteren.De Drentse vertegenwoordiging wordt verzorgd door het Huus van de Taol. Dit weekend werd er afgetrapt, waarbij onze provincie het stokje overnam van Limburg. "Het zat helemaal vol", zegt Bert Rossing van het Huus van de Taol enthousiast. "Wij hadden natuurlijk mensen uitgenodigd, maar ook ander volk kwam kijken. Niet alleen Drenten en Friezen, mensen kwamen overal vandaan."Het Huus van de Taol greep de overdracht aan om een nieuwe dichtbundel te presenteren en de Friezen daarmee direct kennis te laten maken met het Drents. "Het boek gaat over kunstwerken in het Noorden, met daarbij olleke bollekes. Dat zijn gedichtjes met een grappige wending. We hebben ons de 'buus uutlacht'", zegt Rossing.De hele week zijn er Drentse activiteiten in het paviljoen. Op donderdag 10 mei is er in het paviljoen een Drents-Fries optreden van de Drentse zangeres Margaretha Kleine en de Friese band Mosken. Zondag wordt de uitslag van een Nedersaksische schrijfwedstrijd bekendgemaakt Rossing: "En dan komt ook de Rederijkerskamer Borger, samen met Brabantse muziek. Want daarna gaan wij weer vort."Het Talenpaviljoen in Leeuwarden is iedere dag vrij te bezoeken. Het programma is te vinden op de website van de Friese taalstichting Afûk