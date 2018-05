Stelling: We moeten leren leven met wateroverlast

ASSEN - Na een flinke regenbui kampen veel Drenten met wateroverlast. Niet goed werkende riolering zou de reden zijn dat straten blank staan en kelders onder water.

RTV Drenthe heeft samen met de NOS en andere regionale omroepen uitgezocht hoeveel mensen wateroverlast hebben. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat meer dan de helft van de Drentse enquête-invullers wel eens last heeft van overstromende toiletten, terugkomend water en slecht wegstromend water.70 procent van de Drentse respondenten wil dat er meer groen komt op plekken die nu bestraat zijn. Zo moet het regenwater gemakkelijker weglopen.73,5 procent van de respondenten wil echter niet investeren in een hogere rioolheffing om de riolering te kunnen verbeteren. We lijken in Drenthe dus te moeten wennen aan natte voeten.Wat vind jij? Is er nog iets te doen aan al dat hemelwater waardoor de Drentse straten overstromen, of moeten we ons gewoon bij Moeder Natuur neerleggen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Afgelopen vrijdag vroegen we ons af of overal in Drenthe de vlag wordt uitgehangen op 4 en 5 mei. Van de 2.120 stemmers gaf 81,6 procent aan de Nederlandse driekleur te laten wapperen.