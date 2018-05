Winkeldief uit Emmen moet twee weken de cel in

EMMEN - Een 39-jarige man uit Emmen is voor een winkeldiefstal in Emmen veroordeeld tot twee weken cel.

De straf had hoger kunnen uitvallen, want hij stond ook terecht voor een autodiefstal. Hiervan werd de Emmenaar vrijgesproken omdat er te weinig bewijs is.De politie zette vorig jaar mei na een inbraak in Dalen de achtervolging in. De inbrekers gingen er in de auto vandoor. Na met hoge snelheid door de Laan van de Bork in Emmen te hebben gereden, sprongen ze uit de auto.De auto was een maand eerder gestolen van een GGZ-terrein in Emmen. De diefstal stond op beeld. De man op beeld leek als twee druppels water op de 39-jarige Emmenaar. In de vluchtauto vonden agenten een bivakmuts met dna van de Emmenaar. De man zelf ontkent tot op de dag van vandaag.De muts had hij, ver voor de inbraak in Dalen, weggegeven aan een onbekend persoon, zei de man tegen de rechter. De diefstal van de auto was volgens de rechter onvoldoende onderzocht. De gelijkenis met de man op beeld is dan onvoldoende. "Ik heb wel de overtuiging, maar spreek u hiervan vrij. Het zint mij niet", zei de rechter.De Emmenaar heeft in Nederland en in België een strafblad opgebouwd. In België heeft hij vaker in de cel gezeten. Hij mag het land inmiddels niet meer in.