Celstraf voor hennepkweker uit Emmen Bij de Emmenaar werden 150 hennepplanten gevonden (foto: Pixabay.com)

EMMEN - Voor het kweken van hennep in zijn woning aan de W.B. Schragestraat in Emmen is een 59-jarige Emmenaar veroordeeld tot twaalf weken cel. Hiervan is de helft voorwaardelijk





De Emmenaar stond voor de vierde keer terecht voor onder meer het kweken van hennep. Om die reden legde de rechter hem een celstraf op. Een medewerker van een energiebedrijf ontdekte de kwekerij in december. Hij wilde een nieuwe meter plaatsen en rook een henneplucht. De politie werd ingeschakeld, waarna agenten een kwekerij met 150 planten vonden.