Deur op een kier voor Science Drenthe: 'Hoogeveen is nu aan zet'

HOOGEVEEN - "We hadden echt een goed plan, de kosten waren gedekt." Dat zegt directeur Gert Kieft van het Planetron in Dwingeloo, initiatiefnemer van een populair wetenschappelijk centrum in Hoogeveen.

Science Drenthe had een kenniscentrum voor kinderen moeten worden, maar het plan lijkt van de baan. Kieft geeft echter nog niet helemaal op. "We hebben altijd heel open gesprekken gehad met de gemeente Hoogeveen. Het kan in principe nog", zegt hij."Het is niet zo dat wij zeggen dat de deur helemaal gesloten is, maar in de constructie die ze nu voor ogen hebben, kunnen we niet verdergaan", zegt Kieft.De gemeente Hoogeveen liet onlangs weten dat de samenwerking met de initiatiefnemers is beëindigd. Volgens de gemeente zijn de financiële risico's te groot. Hoogeveen wilde meer regie bij het realiseren van het twaalf miljoen euro kostende project."Het had een zelfstandig centrum moeten worden", zegt Kieft. "Wij hebben van meet af aan gezegd dat we een zelfstandige organisatie wilden neerzetten die qua exploitatiekosten kostendekkend zou moeten zijn."Volgens hem bemoeide de gemeente zich te veel met de plannen. "De gemeente wilde ons onderbrengen in De Tamboer, maar dat theater staat er financieel niet erg goed voor en zouden we dan wel toekomstbestendig zijn?", vraagt Kieft zich af.Hoe het nu verder gaat met de plannen, weet de initiatiefnemer niet. "Ik denk dat de gemeente nu aan zet is."