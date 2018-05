Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 7 mei In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor wateroverlast (foto: Catrinus van der Veen/ANP)

In het nieuws in een minuut van maandag 7 mei bekijken we de resultaten van een enquête over wateroverlast. Meer dan de helft van de Drenten heeft daar weleens last van.

Verder in het nieuws in een minuut: een schuur met daarin een brandstoftank en gasflessen is vanochtend uitgebrand aan de Vaartweg in Hoogersmilde. En het Bevrijdingsfestival in Assen heeft met dank aan het mooie weer een recordaantal bezoekers getrokken.