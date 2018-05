Deel dit artikel:











Emmer hennepkweker wacht 200 uur werkstraf Een Emmenaar wacht een werkstraf van 200 uur (foto: Pixabay)

ASSEN/EMMEN - Een 33-jarige man uit Emmen krijgt een werkstraf van 200 uur opgelegd voor het kweken van wiet. De man had 161 plantjes in zijn voormalige woning aan de Weerdingestraat in Emmen.

Een buurvrouw trok bij de politie aan de bel. Zij zag vanuit haar woning de plantage naast haar opbloeien. De agenten deden op 30 oktober een inval en vonden de kwekerij. De man is inmiddels door de gemeente zijn woning uitgezet.



De rechter gaat ervan uit dat de man eerder heeft geoogst. Het geld dat hij hiermee heeft verdiend, ruim 15.500 euro, moet hij aan de Staat terugbetalen.