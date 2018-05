Bussen Qbuzz propvol door vakantiedienstregeling

ASSEN - Het is mooi weer en op veel plekken is het nog meivakantie. Een goed moment om een dag op pad te gaan. Vervoerder Qbuzz rijdt deze week nog volgens de vakantiedienstregeling en dat pakt niet goed uit. Bussen zitten propvol.

"Helaas moeten we nu concluderen dat het anders is gelopen dan we vooraf hebben gedacht", zegt Michel van der Mark van Qbuzz tegen RTV Noord . 'We kregen vanochtend tientallen klachten binnen.'De officiële vakantieperiode was vorige week, maar scholen hebben de vrijheid om zelf een extra week vakantie aan die periode toe te voegen. Sommige scholen doen dat een week van tevoren, anderen erna.Waarom niet is vastgehouden aan de officiële vakantieperiode weet Van der Mark niet. "Deze dienstregeling wordt vooraf bepaald in samenspraak met het OV-bureau. Wat de afweging precies was om deze week ook op te nemen in die aangepaste dienstregeling is mij onbekend."Hoewel de normale dienstregeling niet zomaar kan worden hervat, gaat Qbuzz er 'alles aan doen' om de overlast te beperken.De vakantiedienstregeling komt nog eens extra ongelegen vanwege de mogelijke staking van treinpersoneel van Arriva en de bijkomende drukte. "Daar moeten we morgen ook extra rekening mee houden. Dat doen we door meer bussen in te zetten op een aantal trajecten. Overstappen op een normale dienstregeling kan op zo'n korte termijn niet."De stakingsoverlast blijft in Drenthe naar verwachting beperkt, omdat het treinpersoneel in onze provincie morgen niet staakt.OV-bureau Groningen Drenthe heeft samen met Qbuzz besloten om de aangepaste dienstregeling deze week in te voeren. "We hebben de scholen in het najaar gevraagd wat zij doen met de meivakantie en op basis van die gegevens hebben we dit gedaan", zegt Erwin Stoker, directeur van OV-bureau.Voor de zomervakantie neemt het bureau het zekere voor het onzekere. "Komende zomer gaan we alleen volgens de vakantiedienstregeling rijden in de zes officiële vakantieweken", besluit Stoker.