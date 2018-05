Deel dit artikel:











Nieuwe Kolk-directeur: Drentse Cultuurprijzen in Assen uitreiken De Nieuwe Kolk moet een provinciebrede culturele functie krijgen (foto: archief RTV Drenthe) Hanneke Bruggeman ziet een grote toekomst voor De Nieuwe Kolk (foto: DNK)

ASSEN - De Drentse Cultuurprijzen moeten in cultuurcentrum De Nieuwe Kolk in Assen uitgereikt worden. Dat vindt directeur Hanneke Bruggeman van het theater.

Volgens Bruggeman moeten de Drentse theaters op hun eigen kracht ingezet worden en moet er een duidelijke verdeling komen.



Spreiding over provincie

De directeur denkt dat het een goed idee is om bepaalde zaken over de provincie te verspreiden. "We moeten elkaars kracht benutten. Het zou heel goed zijn om te kiezen waar je de grote prijzen uitreikt", zegt ze. "De Drentse sportprijzen kunnen dan bijvoorbeeld in Hoogeveen, de sportgemeente van Drenthe, uitgereikt worden."



Een gevolg van een vaste keus is volgens Bruggeman dat de uitreikingen steeds professioneler worden. "Je kunt het als theater dan elke keer beter doen. Juist omdat je dan de ervaring hebt om die sporters of bijvoorbeeld zangers het podium te geven. Dan kun je bouwen."



Ligging benutten

Bruggeman denkt dat de ligging van De Nieuwe Kolk in Assen van grote meerwaarde is. "We zitten centraal in Noord-Nederland. Dat kunnen we benutten voor heel Drenthe", denkt de directeur.



Zo zou De Nieuwe Kolk volgens haar kunnen worden ingezet voor arrangementen om mensen van buiten de provincie hier te krijgen. Daarbij kan het theater samenwerken met bijvoorbeeld Wildlands, Veenhuizen en Frederiksoord.



Meer toneel, vaker naar buiten

Rigoureuze veranderingen in de programmering gaat volgens Bruggeman niet gebeuren, maar wel wil het theater inzetten op voorstellingen buiten het gebouw. Bruggeman: "Ik denk dat we steeds meer van binnen naar buiten gaan. Locatietheater komt steeds meer en hebben gesprekken hoe we dat op kunnen pakken."



Dat betekent niet dat er minder activiteiten in het gebouw zullen plaatsvinden. Behalve theater is De Nieuwe Kolk een bioscoop en een bibliotheek. Ook vinden er congressen plaats. Bruggeman: "We hebben een prachtig pand en dat zal meer en meer benut worden. Er is bijna geen avond dat er niet iets is."