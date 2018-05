Qbuzz zet extra bussen in op drukke trajecten

EMMEN - Vervoerder Qbuzz zet extra bussen in om drukte tegen te gaan. Qbuzz rijdt deze week nog volgens de vakantiedienstregelingen en daardoor zitten bussen soms propvol.

"Wij hebben niet zoveel klachten binnengekregen, maar Qbuzz wel", zegtErwin Stoker, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe. "Qbuzz zet daarom onder meer in de regio Emmen een aantal extra bussen in. Die zijn ook op afroep beschikbaar."De officiële vakantieperiode was vorige week, maar scholen hebben de vrijheid om zelf een extra week vakantie aan die periode toe te voegen. Sommige scholen doen dat een week van tevoren, anderen erna.OV-bureau Groningen Drenthe heeft samen met Qbuzz besloten om de aangepaste dienstregeling deze week in te voeren. "We hebben de scholen in het najaar gevraagd wat zij doen met de meivakantie en op basis van die gegevens hebben we dit gedaan", zegt Stoker.