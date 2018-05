Hoogeveen verder met zelfde college in andere samenstelling

HOOGEVEEN - Gemeentebelangen Hoogeveen en omstreken krijgt in het nieuwe college twee wethouders en het CDA één. In het vorige college was die verhouding precies omgekeerd. ChristenUnie is de derde partij en krijgt ook een wethouderspost.

Naast wethouder Jan Steenbergen van Gemeentebelangen schuift Erwin Slomp aan. Hij was de afgelopen periode fractievoorzitter. Bij het CDA blijft Erik Giethoorn wethouder, maar verliest Bert Otten zijn positie. Gert Vos van de ChristenUnie blijft op zijn post.Het nieuwe college heeft een collegeprogramma geschreven waarbij ze 'verder wil gaan op de ingezette koers van de afgelopen jaren', zoals Steenbergen verklaart. Het collegeprogramma heeft als rode draad Daadkracht, Netwerk en Ambitie.Steenbergen heeft de portefeuille financiën overgenomen van het CDA. "We hebben een programma in hoofdlijnen gemaakt, waarbij we jaarlijks bij de begrotingsvergadering met de raad een nieuwe afweging willen maken."De afgelopen jaren zijn er in de raad veel verhitte discussies geweest over de onderhuisvesting. Nieuwbouwplannen voor met name de scholen in Wolfsbos werden afgeblazen. Het nieuwe college wil nu 'samen met het werkveld' nieuwe plannen opstellen, zodat 'het onderwijs weer jaren vooruit kan'.Verder wil het college de regiofunctie van Hoogeveen versterken, de binnenstad aanpakken, klimaat-robuust gaan bouwen en het parkeerterrein in het Bentinckspark vernieuwen. Samen met de Zwolse en Twentse regio wil het college gaan lobbyen voor een verdubbeling tot vierbaansweg van de N48 tussen Hoogeveen en Ommen.CDA-wethouder Giethoorn noemt bij de presentatie van het college vandaag met name de plannen in Hoogeveen voor de bouw van een nieuw cultuurhuis. Daarin staat Theater de Tamboer centraal. Er moet een nieuwbouw- en verbouwplan ontwikkeld worden, samen met de bibliotheek. Daarin is plaats voor een provinciaal poppodium. Het plan om daarbij ruimte te bieden aan een science-museum is inmiddels afgeblazen.Het college wil de komende jaren zich ook inzetten voor de komst van een 'associate degree HBO-opleiding', zegt ChristeUnie-wethouder Vos. Dat is een tweejarige opleiding met veel praktijkonderwijs voor studenten met een MBO-4-diploma. En wat betreft de jeugdhulp wil Vos gaan kijken of de gelden 'die daaraan uitgegeven worden, daaraan ook besteed worden'.