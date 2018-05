Lions en Sligro doneren 2.500 euro aan Voedselbank Assen

ASSEN - Lions Club Assen Drentsche Aa en Sligro Assen doneren 2.500 euro aan levensmiddelen aan de Voedselbank in Assen.

Ondanks de aantrekkende economie, komen wekelijks nog zo'n 235 gezinnen naar de Voedselbank in Assen. "We zijn afhankelijk van giften", vertelt Reitse Heerze. "De Lions Club en de Sligro hebben nu een behoorlijk bedrag aan producten geleverd en die zijn hard nodig. Veel planken staan nu leeg. We moeten elke week 235 kratten vullen met drie maaltijden. Dus zo'n actie hebben we eigenlijk elke maand nodig."Het is niet de eerste keer dat de Lions iets samen doet met de Voedselbank. Jaarlijks staan de leden van de serviceclub Lions bij de supermarkten om producten in te zamelen voor de minder bedeelden in de samenleving. "Daarnaast doen wij ook regelmatig activiteiten voor goede doelen", vertelt Hans de Willigen, lid van Lions Assen Drentsche Aa. "Met die acties wordt geld verdiend. Dat was 2.000 euro en dat geld wilden wij ook aan de Voedselbank doneren."Maar dat geld wilden ze niet zo maar doneren. Aan de Voedselbank werd een boodschappenlijstje gemaakt en de levensmiddelen werden ingekocht bij de Sligro in Assen. "Toen de Lions ons benaderden, vond ik het meteen een goed initiatief", vertelt vestigingsdirecteur Jan-Anne Bouma. "Op deze manier komen de levensmiddelen terecht bij de consument die het echt nodig heeft." Sligro heeft nog 500 euro extra gedoneerd, waardoor het totaalbedrag op 2.500 euro kwam.De Voedselbank is erg blij met de donatie. Heerze wil alleen wel benadrukken dat donaties nog steeds meer dan welkom zijn. "Als ik kijk wat we gekregen hebben, daar zijn we heel blij mee. Maar ik denk dat we er na een maand alweer doorheen zijn."Ook RTV Drenthe houdt jaarlijks een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Afgelopen jaar werd in zeven dagen in totaal 181.566,60 euro opgebracht.