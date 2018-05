Deel dit artikel:











COA sluit Groot Bankenbosch: 'Jammer dat het er nu al zo onbewoond uitziet' Groot Bankenbosch ligt er verlaten bij (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Een van de gebouwen in Groot Bankenbosch (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

VEENHUIZEN - Het Centraal Opvangorgaan Asielzoekers (COA) is dit weekend officieel vertrokken uit gevangenis Groot Bankenbosch in Veenhuizen.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De voormalige gevangenis is vier jaar lang in gebruik geweest als opvanglocatie voor vluchtelingen. "Eigenlijk hebben we alle vormen van opvang gedaan die binnen het COA mogelijk zijn", zegt Aaldrik Hooiveld. Hij werkte, tot hij een paar weken geleden met pensioen ging, als locatiemanager in Groot Bankenbosch.



Onbewoond

Hooiveld is vandaag weer even terug op zijn geliefde werkplek. "Het doet een beetje zeer", zegt hij, terwijl hij kijkt naar het hoge gras tussen de gebouwen. "Terwijl het pas twee weken dicht is, oogt het al direct onbewoond."



Groot Bankenbosch ligt aan de zuidkant van Veenhuizen, in het bos. "Het is schitterend hier, regelmatig heb je bezoek van de reeën", zegt de oud-locatiemanager. "Ik weet nog dat de asielzoekers met een viertal adders aankwamen in de eerste week dat we hier zaten. Dan weet je meteen dat je midden in de natuur zit."



Pieken en dalen

Het asielzoekerscentrum in Veenhuizen kende pieken en dalen in de afgelopen jaren. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis verbleven er zo'n 900 mensen op het terrein. "We hebben ook periodes gehad dat we nul asielzoekers hadden. Begin 2016, in februari denk ik, kwam de instroom droog te liggen."



Toekomst

Wat er met Groot Bankenbosch gaat gebeuren is niet bekend. De gebouwen worden bewaakt door een oppasdienst. De Rijksgebouwendienst is eigenaar van het complex en denkt na over nieuwe mogelijkheden voor de voormalige gevangenis.