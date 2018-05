Deel dit artikel:











Auto over de kop bij Holsloot Vermoedelijk werd de bestuurder onwel (foto: Persbureau Meter)

HOLSLOOT - Op de A37 bij het klaverblad Holsloot is vanavond een auto over de kop geslagen. De bestuurder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde vermoedelijk doordat de bestuurder onwel werd. Vervolgens raakte de auto van de weg, sloeg over de kop en kwam op de middenberm tot stilstand.