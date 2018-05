College Borger-Odoorn is bekend

EXLOO - Gemeentebelangen, VVD en D66 vormen samen het nieuwe college van Borger-Odoorn. De partijen hebben overeenstemming bereikt over de inhoud van het coalitieakkoord en de verdeling van de portefeuilles.

Het college van burgemeester en wethouders bestaat de komende periode uit burgemeester Jan Seton en wethouders Freek Buijtelaar (Gemeentebelangen), Niek Wind (Gemeentebelangen), Nynke Houwing (VVD) en Albert Trip (D66).De coalitiepartijen zijn voor de inhoud van het coalitieakkoord grotendeels uitgegaan van de zogeheten Politieke Termijn Agenda. Hierin staat wat de raad het belangrijkste vindt. Die is eerder door de verkenner opgesteld en door de raad vastgesteld."Gemeentebelangen, VVD en D66 zetten sterk in op de doorontwikkeling van burgerparticipatie, transparante en faciliterende dienstverlening en communicatie. Daarnaast willen zij een flinke inhaalslag maken op het gebied van duurzaamheid en energie", aldus de gemeente.De beoogde wethouders worden op 22 mei benoemd. Ook kunnen raadsfracties dan hun mening geven over het coalitieakkoord.