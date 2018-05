Dick Lukkien: Media doen ons tekort

VOETBAL - Voor FC Emmen zijn de belangrijkste weken van het seizoen begonnen. Onder een stralende zon werkte een vrijwel volledig fitte groep vanochtend de eerste training van de week af in aanloop naar de halve finaleduels in de play-offs tegen NEC.

In alle dagbladen en op alle radio- en tv-programma's gelooft niemand in de kansen van de Drentse club. Voor vooral de landelijke media staan de finalisten al vast: Sparta en NEC.Ook Dick Lukkien was dat opgevallen. "Dat zegt natuurlijk iets over de kracht van NEC. Die ploeg is dan blijkbaar favoriet, maar ik denk dat men ons dan tekort doet. Wij hebben ook veel specifieke kwaliteiten en in de competitie niet van NEC verloren. Aan de andere kant vind ik het wel prima. Laat iedereen het lekker over NEC hebben, dan kijken wij vooral naar onszelf en dan kan het nog leuk worden."Lukkien is sowieso niet van mening dat Emmen de underdog is in de dubbele ontmoeting met NEC. "Op basis van de ranglijst zou je het misschien kunnen zeggen, maar absoluut niet op basis van de statistieken."Zowel FC Emmen als NEC pakten in de laatste vier reguliere duels in de Jupiler League vier punten, maar met geheel andere uitwerking. Voor NEC betekende het dat de ploeg geen kampioen werd, voor FC Emmen waren het, zeker qua spel, tekenen van herstel na een moeizame fase. "De vorm van de dag zal bepalend zijn. NEC is afhankelijk van de voorhoedespelers, bij ons draait het vooral om de mannen in de as."De training van vandaag was er een zoals alle andere trainingen op de maandag. 'Business as usual' zou je kunnen stellen. Op zich niet zo gek natuurlijk, want het is alweer voor het vierde jaar op rij dat de Drentse club zich meldt in de play-offs. Bovendien is er voor Lukkien ook geen reden om af te stappen van de normale werkwijze. Hoe anders is dat voor NEC. De formatie uit Nijmegen was de gedoodverfde kampioen van de eerste divisie, maar redde het niet.De teleurstelling was enorm, bij technische staf, spelers en supporters. Uit onvrede werd de bus van de club uit Nijmegen na de laatste competitiewedstrijd opgewacht bij De Goffert. Supporters eisten het ontslag van de in de winterstop gekomen trainer Pepijn Lijnders. De directie deed dat niet, maar de onrust bleef. Ook toen de selectie van NEC afgelopen week een paar dagen naar Mierlo ging, ver weg van de negatieve invloeden. Doelman Joris Delle kreeg in Limburg te horen dat hij uit de selectie was gezet. Marco van Duin, die de afgelopen 2,5 jaar geen echte serieuze wedstrijd keepte, is in de play-offs ineens de eerste doelman van de Nijmegenaren.De pers was vandaag nog welkom bij de training van NEC. Dat is morgen en woensdag niet het geval. "Jullie zijn hier gewoon welkom hoor", aldus Lukkien. "Ik denk dat je op die manier een bepaalde druk op de groep legt, die vrijwel alleen maar averechts kan werken. Wij doen het op onze manier. Ik denk dat dat 'overspannen gedoe' niet bij ons past."Volgens Lukkien staat zijn groep er, na een weekje 'rust' goed voor. "Ja, het ziet er goed uit, maar dat moet donderdag natuurlijk blijken. Maar ik ben wel van mening dat we vanaf de tweede helft bij Jong Ajax hebben we laten zien dat we uit het dalletje zijn geklommen. Tegen Den Bosch hebben we een goede wedstrijd gespeeld en ook tegen Jong FC Utrecht was het, behoudens het scorende gedeelte, meer dan oke. Die lijn hebben we doorgetrokken in de trainingen van vorige week en ook over vandaag heb ik niets te klagen. We gaan ervoor."Over de opstelling wilde Lukkien nog niets kwijt. "Normaal gesproken weten de spelers een dag voor de wedstrijd of ze zullen spelen, maar ik wil er nog even over nadenken of ik het deze keer ook bekendmaak. In mijn hoofd ben ik er wel redelijk uit, al twijfel ik nog over één positie. Welke positie? Dat zeg ik niet..."Door de inzetbaarheid van Henk Bos kan vrijwel zeker een streep. De middenvelder trainde vandaag niet mee. Hilal Ben Moussa stapte vroegtijdig van het veld, maar de ernst van de kwetsuur is nog niet duidelijk. Mario Bilate en Norair Mamedov, die de laatste weken ontbraken, zijn beide wel weer volledig inzetbaar.FC Emmen - NEC is donderdag live te volgen op Radio Drenthe. De uitzending begint om 14.00 uur. De wedstrijd om 14.30 uur.