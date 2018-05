Werkstraf en rijontzegging voor gevaarlijk rijgedrag in Zeijen en Ter Aard

Deel dit artikel:











(foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een werkstraf van tachtig uur en een rijontzegging van tien maanden kreeg een 27-jarige man uit Haulerwijk vandaag opgelegd voor gevaarlijk rijgedrag. De man veroorzaakte onder meer een ongeluk en reed door, negeerde een stopteken en verzette zich bij zijn aanhouding.

De man negeerde acht uitnodigingen om op het bureau te praten over zijn gevaarlijk rijgedrag. De agenten haalden de man op 18 december op van zijn toenmalige woning in Norg. De man had het te druk om te komen, zei hij tegen de rechter. Ook die dag wilde hij niet mee en werkte hij tegen.



Inhalen en remmen

De man moest zich verantwoorden voor gevaarlijk rijgedrag in januari en september van vorig jaar in Ter Aard en Zeijen. Hij haalde volgens het Openbaar Ministerie op hoge snelheid in. Als de ingehaalde auto claxonneerde of met lichten seinde, trapte de voorste auto op de rem. In Ter Aard kwam het tot een botsing. In Zeijen ging het net goed.



Remmen voor een kat

In beide gevallen werd het kenteken van de inhaler genoteerd. Die dag in Ter Aard had hij zijn auto uitgeleend, zei hij tegen de rechter. De man onderbouwde dit niet en rechter geloofde hem dan ook niet. In Zeijen bestuurde hij wel zijn wagen, zei de man. Hij moest remmen voor een kat. Gevaarlijk rijgedrag en doorrijden na een ongeval achtte de rechter in deze gevallen bewezen.



Over de wielerbaan

Op 1 juli negeerde de 27-jarige automobilist tijdens de wielerronde in Zeijen het stopteken van een verkeersregelaar. Hij reed op hoge snelheid vlak voor de wielrenners langs de baan over. De rechter noemde het rijgedrag van de oud-inwoner van Norg zorgelijk. Ze hield er rekening mee dat de man slechts een keer eerder is beboet.