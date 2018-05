Opnieuw dreigt tegenvaller bij NEC: sterkhouder Groeneveld geblesseerd

VOETBAL - NEC miste al de titel in de Jupiler League en moet in de eerste play-offwedstrijd tegen FC Emmen mogelijk ook sterkhouder Arnaut Groeneveld missen. De 21-jarige aanvaller liep een spierblessure op in het trainingskamp dat NEC het afgelopen weekend had in Mierlo.

Dick Lukkien: Media doen ons tekort