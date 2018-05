Van den Kerkhof en Nijhuis arbiters bij play-offduels FC Emmen

VOETBAL - Martin van den Kerkhof fluit aanstaande donderdag de eerste play-offwedstrid tussen FC Emmen en NEC. Bas Nijhuis is aangesteld voor de return aanstaande zondag.

Beide arbiters floten recentelijk nog een duel tussen beide ploegen. Van den Kerkhof was eerder dit seizoen de leidsman tijdens het bekerduel tussen Emmen en NEC, dat door de Nijmegenaren met 3-1 werd gewonnen. Nijhuis floot NEC - FC Emmen in de return van de halve finale in de play-offs vorig jaar. Ook dat duel werd door NEC gewonnen: 1-0.Van den Kerkhof floot dit seizoen ook RKC - FC Emmen (0-2), Jong PSV - FC Emmen (1-1) en een maand geleden nog FC Emmen - FC Volendam (2-3).Nijhuis floot dit seizoen maar drie duels in de Jupiler League, waaronder NEC - De Graafshap (1-1).