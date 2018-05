Deel dit artikel:











Assenaren willen meer groen, sport en diversiteit in bestuursakkoord De nieuwe raad van Assen (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tientallen Assenaren hebben vanavond hun mening gegeven over het concept bestuursakkoord dat is geschreven door de vier partijen die in Assen een nieuw college gaan vormen.

ChristenUnie, Plop, GroenLinks en VVD willen de inwoners van Assen vanaf het begin bij de plannen van het nieuwe college betrekken. Dat gebeurt via internet, maar ook via twee informatieavonden in de Bonte Wever.



"Het mooie daarvan is dat je weer heel andere dingen hoort. Mensen kijken toch weer heel anders naar dingen. Ze geven tips en suggesties. Daar kan je wat mee", zegt Bert Wienen van de ChristenUnie.



Nieuwsgierig

Ondanks het mooie weer kwamen er nog flink wat Assenaren naar de Bonte Wever. "Ik kom uit nieuwsgierigheid maar ik wil ook even vragen of het groen in onze buurt wat beter onderhouden kan worden", zegt een man uit de Molenbuurt.



Geen visie

Docent Jaap Meijering van het Dr. Nassau College is naar de informatieavond gekomen om het sportbeleid van Assen een impuls te geven. "Er is geen rode lijn. Iedereen probeert maar wat en er zijn volgens mij een of twee ambtenaren die zich daar mee bezighouden en de rest is volgens mij buurtfunctionaris. Van een gemeente mag je verwachten dat ze een visie hebben op bewegen", aldus Meijering.



Benoem het!

Meer dan dertig Assenaren hebben inmiddels hun mening over het bestuursakkoord gegeven via het internet. Thema's als diversiteit, de binnenstad en het afgeketste outletcentrum worden daar uitgebreid besproken.



"Meer en duidelijker aandacht voor de diversiteit van de samenleving (in alle opzichten), onderlinge verdraagzaamheid en het voorkomen/bestrijden van discriminatie en racisme. Integratie van nieuwkomers blijft belangrijk. Geef er meer/duidelijker aandacht aan! Benoem het!", zegt een betrokken Assenaar.



In ieder geval geluisterd

Wienen is blij met alle reacties en hoopt dat de politiek op deze manier gaat leven in Assen. "We maken het onszelf misschien wel wat lastig, want je kan het niet iedereen naar het zin maken. Maar ik hoop echt dat de inwoners straks zeggen: ze hebben in ieder geval naar ons geluisterd", aldus Wienen.



Volgende week wordt het nieuwe college van Assen gepresenteerd. De suggesties van de Assenaren worden als bijlage bij het bestuursakkoord bijgevoegd.