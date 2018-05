Deel dit artikel:











Boeddha heeft buik vol van afval Het boeddhabeeld op de rotsen in het Rensenpark (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe) Tashi Norbu aan het werk (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe) Kunstenares Karin Siebring spuit graffiti (foto: Jeanine Hofsteenge/RTV Drenthe)

EMMEN - In het Rensenpark wordt gewerkt aan een boeddha van afvalhout. De Tibetaanse kunstenaar Tashi Norbu werkt samen met Emmer kunstenaar Karin Siebring aan het beeld.

"In de huidige maatschappij wordt veel te veel weggegooid dat hergebruikt zou kunnen worden. Deze Urban Buddha is dan ook van afvalhout gemaakt om die boodschap uit te dragen", zegt Norbu.



Norbu is opgeleid als traditionele Tibetaans schilder en heeft les gehad van de Dalai Lama. De boeddha die hij nu bouwt bevindt zich op de rotsen tegenover het Museum voor Hedendaagse Tibetaanse kunst, dat Norbu vorig jaar opende.