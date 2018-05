FC Emmen-directeur Ben Haverkort: Eigenlijk moet het stadion vol donderdag

VOETBAL - Tussen de vijf- en zesduizend. Dat is het aantal toeschouwers waar FC Emmen-directeur Ben Haverkort op hoopt aanstaande donderdag, wanneer de Drentse club de eerste halve finalewedstrijd in de play-offs speelt tegen NEC.

De hunkering naar de eredivisie onder onze supporters is groot. Ben Haverkort, directeur FC Emmen

"Natuurlijk vind ik dat het stadion eigenlijk vol moet zitten", aldus Haverkort. "Het is weliswaar Hemelvaartsdag en voor veel mensen begint woensdagavond een lang weekend, maar ik vind eigenlijk dat men hier moet zijn om 14.30 uur, om onze club aan te moedigen."De druk ligt, zoals bekend, vooral bij NEC in de halve finale. Die club moet eigenlijk promoveren. Voor Emmen is het meer een kwestie van willen. Haverkort: "Of we er klaar voor zijn? We lopen er in ieder geval niet voor weg. Zwolle promoveerde ook redelijk onverwacht en datzelfde geldt voor Excelsior. Wij als directieleden, maar ook alle andere medewerkers van de club, willen in ieder geval dolgraag promoveren."Ook de hondstrouwe supporters van de Drentse club denken er zo over, heeft de oud-scheidsrechter uit Exloo gemerkt. "De hunkering is enorm. Mensen komen aan de balie om een kaartje te kopen en laten weten dat ze er al zolang op hopen. Ik weet er alles van. Als speler miste ik met Emmen in het seizoen 1989/1990 op één doelpunt promotie naar de eredivisie."De kaartverkoop voor het duel tegen NEC verloopt voorafgaand aan de wedstrijd, zoals vermeld, via de balie in het stadion. Maar ook online kunnen kaarten besteld worden. Tickets voor dit duel kosten 10 euro voor een plekje achter de goal en 12 euro voor de lange zijde. Aangezien FC Emmen - NEC een risicowedstrijd is, mogen er online maximaal twee tickets per persoon gekocht worden. Er geldt een legitimatieplicht: je kunt bij de wedstrijd dus naar je legitimatie gevraagd worden. Tickets gekocht door personen die niet woonachtig zijn in het noorden zullen worden geblokkeerd.Morgenavond is er een extra gelegenheid om kaartjes voor het play-offduel FC Emmen - NEC aan te schaffen. Van 17.00 uur tot 20.00 uur is daarvoor de balie van De Oude Meerdijk geopend.