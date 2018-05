Deel dit artikel:











Einde seizoen voor ACV'er Pascal Huser, tenzij Assenaren nacompetitie halen Pascal Huser

VOETBAL - ACV-spits Pascal Huser komt in de reguliere competitie niet meer in actie voor de club uit Assen. Afgelopen zaterdag in het thuisduel tegen Spakenburg viel de aanvaller uit met een hamstringblessure. Vanavond bleek uit de echo dat de spieren zijn verrekt.

Geschreven door Niels Dijkhuizen





Djababoe en Hendriks

Het is dit seizoen al de derde spits die uit het elftal van ACV wegvalt. Eerder verliet Romano Djababoe de club wegens studieverplichtingen en later werd Saber Hendriks teruggezet naar het 2e elftal.



Nog drie duels

ACV vecht tegen degradatie uit de derde divisie. De formatie van trainer Fred de Boer moet in de resterende drie wedstrijden een achterstand van vier punten op Spijkenisse zien goed te maken om directe degradatie te ontlopen.



Aanstaande zaterdag gaat ACV op bezoek bij het al gedegradeerde Magreb'90 in Utrecht.



Lees ook: ACV houdt hoop na knap gelijkspel tegen koploper Spakenburg: Er zat zelfs meer in "Dat betekent dat ik de komende drie duels mis. Alleen als we de nacompetitie halen kan ik nog een rol spelen. Ik baal enorm, maar het had ook veel slechter kunnen zijn."Het is dit seizoen al de derde spits die uit het elftal van ACV wegvalt. Eerder verliet Romano Djababoe de club wegens studieverplichtingen en later werd Saber Hendriks teruggezet naar het 2e elftal.ACV vecht tegen degradatie uit de derde divisie. De formatie van trainer Fred de Boer moet in de resterende drie wedstrijden een achterstand van vier punten op Spijkenisse zien goed te maken om directe degradatie te ontlopen.Aanstaande zaterdag gaat ACV op bezoek bij het al gedegradeerde Magreb'90 in Utrecht.