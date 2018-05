Losgebroken stier moet ontsnapping met dood bekopen

Deel dit artikel:











Na een zoektocht werd de stier teruggevonden (foto: De Vries Media)

APPELSCHA - Een urenlange zoektocht afgelopen nacht naar een losgebroken stier uit Appelscha.

Het beest verstopte zich na zijn ontsnapping in de bossen bij Oude Willem.



Vanaf Schiphol steeg een politiehelikopter op, om vanuit de lucht naar het dier te zoeken. Met warmtebeeldcamera's konden ze het beest uiteindelijk terugvinden.



Met behulp van het zoeklicht in de helikopter konden agenten hun collega's op de grond laten weten waar het dier zich had verstopt. De stier is vervolgens neergeschoten.



Mensen die over de N381 reden, moesten tijdelijk even wat gas terugnemen. Dit uit voorzorg, voor als de stier de weg zou oversteken.