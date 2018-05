Huurprijs woningen vrije sector daalt in Drenthe, stijging in de rest van Nederland

ASSEN - De gemiddelde huurprijs voor een woning in de vrije sector in Drenthe is het afgelopen kwartaal met 2,5 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit cijfers van Pararius, een online platform voor huuraanbod in Nederland. Daarmee wijkt Drenthe af van de rest van het land, het is de enige provincie waar de huurprijs daalde. In Nederland steeg de gemiddelde huurprijs voor een woning in de vrije sector met 5,9 procent.Volgens Pararius kan de daling in Drenthe worden verklaard door de bevolkingskrimp. Er wonen in Drenthe relatief veel ouderen en weinig jonge vrouwen, wat zorgt voor vergrijzing, een sterfteoverschot en weinig aanwas van nieuwe inwoners en kinderen. Daardoor daalt de vraag naar huurwoningen in de vrije sector.De gemiddelde huurprijs per vierkante meter bedraagt in Drenthe 8,42 euro. Alleen in Friesland is de gemiddelde huurprijs met 8,30 euro per vierkante meter lager. In Noord-Holland is de huurprijs het hoogst met 20,56 euro.