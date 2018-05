Stelling: Ik blijf thuis voor het Eurovisiesongfestival

ASSEN - De 63e editie van het Eurovisiesongfestival begint vanavond met de eerste halve finale.

In deze voorronde nemen de deelnemers uit negentien landen het tegen elkaar op. Waylon, die ons land vertegenwoordigt met het liedje Outlaw In 'Em, hoeft nog niet aan de bak. Hij staat donderdag in de tweede halve finale van het liedjesfestijn.Aan het evenement doen 43 deelnemers mee, van wie er 37 in de voorrondes staan. De zogenoemde 'big five', Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn samen met gastland Portugal al verzekerd van een plek in de eindstrijd.Uit de halve finales gaan in totaal twintig landen door naar de finale op zaterdag.Zit jij vanavond klaar met hapjes, een drankje en je eigen puntenlijstje? En mag helemaal niemand je storen tijdens het kijken? Of laat je het songfestival aan je voorbijgaan?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur 0592-331188 of laat je reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe