Groningen en Drenthe willen miljoenen steken in WK wielrennen

ASSEN - De provincies Groningen en Drenthe steken allebei miljoenen euro's in de organisatie van het wereldkampioenschap wielrennen in 2020.

Gedeputeerde Staten van beide provincies hebben dat besloten. Later deze maand moet het voorstel nog goed worden gekeurd door de leden van Provinciale Staten.Verwacht wordt dat het gaat om een bedrag van zo'n tien miljoen euro. Vanmiddag worden de exacte bedragen bekendgemaakt op een persconferentie.De totale begroting van het WK komt uit op een bedrag van vijftien miljoen euro. De organisatie hoopt de rest van het geld los te weken bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bedrijfsleven. In de derde week van juni horen Drenthe en Groningen van de internationale wielerbond UCI of ze het WK in 2020 mogen organiseren.Naast Drenthe en Groningen zijn ook twee Italiaanse steden in de race voor het WK wielrennen. In eerste instantie zou het kampioenschap in Venetië worden verreden, maar volgens verschillende geluiden is hun rol uitgespeeld. Verder zijn er geruchten dat het Italiaanse Caserta zich verkiesbaar stelt en dat ook Australië een gooi wil doen naar het WK.Eric Kersten, van het organiserende evenementenbureau The Organizing Connection, maakt zich geen zorgen. Hij heeft vertrouwen in de afspraken die hij gemaakt heeft met de UCI. "Ze hebben ons hun woord gegeven. Als wij aan alle eisen die zij stellen voldoen, moet het gewoon goedkomen."