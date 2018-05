Niet alle nabestaanden naar herdenking fatale brand De Punt

EELDE/DE PUNT - De meeste nabestaanden van de omgekomen brandweermannen bij de grote brand bij De Punt zijn morgen niet aanwezig bij de officiële herdenking.

De Veiligheidsregio Drenthe (VRD), waar de brandweer onder valt, organiseert een herinneringsbijeenkomst ter nagedachtenis aan de fatale brand bij de scheepswerf, die tien jaar geleden plaatsvond. Drie brandweermannen kwamen bij die brand om het leven. Het gaat om Egbert Ubels, Raymond Soyer en Anne Kregel.De weduwes van Egbert Ubels en Anne Kregel hebben aangegeven niet bij de officiële bijeenkomst aanwezig te willen zijn. "Ze willen het verlies van hun man op hun eigen manier in eigen kring herdenken", zegt hun woordvoerder Henk ten Oever. "Ze willen rust en hebben mij gevraagd voor hen te reageren. Ze bepalen zelf met hun dierbaren hoe ze deze dag beleven, ervaren en herdenken."Ook Hans en Ria, ouders van de omgekomen Raymond Soyer, zijn morgen niet bij de bijeenkomst aanwezig. Vijf jaar geleden organiseerden ze een eigen herdenkingsdienst, omdat ze het niet eens waren met de Eelder korpsleiding en toenmalig burgemeester Frank van Zuijlen. Dat standpunt is vijf jaar later niet veranderd."We hoorden in de wandelgangen dat er een tienjarige herdenking georganiseerd ging worden", zegt Ria Soyer. Toen ze er achteraan belde, kreeg ze na een paar gesprekken te horen wat er ging gebeuren op de bijeenkomst. "Dan denk ik: is hij een bezit van de brandweer? Ik denk toch altijd nog dat hij onze zoon is." Het echtpaar is nog gevraagd of het een bijdrage wil leveren op de bijeenkomst. Te laat, zeggen de ouders."Ik betreur de teleurstelling van Hans en Ria", zegt Fred Heerink, directeur van de VRD. "We hebben voor iedereen ruimte. Alleen de wijze waarop we iedereen individueel bellen en aan de hand van een zeer gedetailleerd draaiboek meenemen, dat werkt niet meer. Omdat we tien jaar verder zijn." Niet voor niets noemt de VRD de herdenking van morgen een 'herinneringsbijeenkomst'.De ouders van de omgekomen Egbert Ubels zijn morgen wel aanwezig bij de herinneringsbijeenkomst. "Het had voor ons niet gehoeven", zegt Jo Ubels. "Zo'n grote herdenking. Maar we doen mee hoor. Tuurlijk. Ze zetten zich er voor in."Volgens hem heeft de brand bij de scheepswerf veel impact gehad op het dorp. "Alle mensen die deze jongens hebben gekend zijn er nog kapot van. En die zullen er morgen bij stilstaan. Dat weet ik zeker."