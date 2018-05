Hoe lang blijft het nog zomers warm?

ASSEN - Het is al dagenlang warm en droog weer. Maar helaas voor de zonaanbidder: de buien zitten er aan te komen. Nog even genieten dus.

rtvdrenthe.nl/weer

"Vandaag hebben we weer een strakblauwe lucht en zomerse temperaturen. Het wordt vanmiddag 27 tot 28 graden", vertelt RTV Drenthe-weerman John Havinga. Er staat wel een verkoelend briesje vanuit het zuidoosten.Morgen is het volgens de weerman ook nog steeds mooi weer. "Veel zon en weer een hoge temperatuur van 28 graden. Maar er zijn wat berekeningen die aangeven dat in de avond of nacht de eerste buien al komen, met misschien ook een klap onweer."De omslag komt op Hemelvaartsdag. Havinga: "Donderdag is de dag waarop we duidelijk ander weer krijgen, dan de afgelopen dagen. Het is wisselend bewolkt en de dag zal niet droog verlopen. Het wordt ook een dag met heel lage temperaturen ten opzichte van nu. De temperatuur komt uit op maximaal 16 graden en er staat ook meer wind."Maar... na regen komt zonneschijn, blijkt maar weer. "Vrijdag en zaterdag zien we al weer een verbetering. Er is geregeld zon. Vrijdag wordt het maximaal zo'n 18 graden en zaterdag kan het 22 graden worden", besluit Havinga.