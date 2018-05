Deel dit artikel:











Verdachte steekpartij in Asser wijkcentrum blijft achter de tralies Het wijkcentrum aan de Sleutelbloemstraat (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN – De man die wordt verdacht van een steekpartij in het wijkcentrum bij de kerk aan de Sleutelbloemstraat in Assen-Oost, blijft vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Op 27 januari kreeg de 42-jarige Assenaar in het wijkcentrum ruzie met een plaatsgenoot. Hij zou de man hebben geslagen, geschopt en in de arm gestoken; volgens het Openbaar Ministerie een poging tot doodslag en mishandeling.



Het 43-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. De verdachte en het slachtoffer zijn allebei vaker met justitie in aanraking geweest.



Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 42-jarige verdachte ook van het mishandelen van een ander slachtoffer een paar dagen eerder.



Op 10 juli behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk. Tot die tijd blijft de Assenaar vastzitten. Hij moet zich dan ook verantwoorden voor het binnendringen van een opvanglocatie van Promens Care in Assen, terwijl hij een verbod had om daar te komen.



