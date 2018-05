Deel dit artikel:











Woningcorporatie Emmen verhuurt appartementen op basis van motivatie Het pand van Domesta in Emmen (foto: Google Streetview)

EMMEN - Woningcorporatie Domesta in Emmen gaat nieuwe appartementen en studio's aan de Boslaan niet verdelen op basis van inschrijftijd, maar op motivatie van toekomstige bewoners.

De 18 studio's en 29 appartementen komen in het voormalige UWV-gebouw. De huurprijs varieert van 508 euro tot 712 euro per maand.



Van huis naar thuis

Potentiële huurders die belangstelling hebben moeten antwoord geven op de vraag: 'Hoe maak je van dit huis samen met je nieuwe buren een thuis?'



Volgens Els Beukeveld van Domesta gaat het erom dat het een plek wordt "waar buren een goede buur voor elkaar zijn." De corporatie zoekt mensen die elkaar waar nodig helpen, dat kan variëren van een fietsband plakken tot het organiseren van een buurtbarbecue.



De nieuwe bewoners mogen ook een naam voor het complex verzinnen en nadenken over de inrichting van de tuin.