Stichting Personal Service Dogs in zwaar weer: Te weinig gastgezinnen, wachtlijst wordt groter Feijen heeft zelf al twintig jaar een hulphond (foto: RTV Drenthe) Er zijn te weinig gastgezinnen voor honden in opleiding (foto: RTV Drenthe)

TWEEDE EXLOERMOND - Stichting Personal Service Dogs uit Tweede Exloërmond zit in nood. De stichting heeft te weinig gastgezinnen om de honden in opleiding onder te brengen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Gedurende een jaar tot anderhalf jaar neemt een gastgezin de hond in opleiding onder zijn hoede en daarna wordt de hond bij een cliënt geplaatst.



'Ik zie het als verrijking'

Het gastgezin leert de hond de basisvaardigheden en dit wordt gaandeweg steeds meer opgebouwd naar wat de hulphond moet doen. Eenmaal goedgekeurd, traint de hondentrainster de hond bij de cliënt thuis, op de situatie daar.



Arie Hollander uit Nieuw-Amsterdam is sinds een jaar gastgezin voor de stichting. "Je moet er veel tijd in stoppen en een keer per week is er een training", zegt hij. "Werken kan bijvoorbeeld wel, maar dan moet de hond mee kunnen. Ik zie het als een verrijking en ik ga er nog heel lang mee door. Het doet zoveel voor iemand."



'Nood is heel hoog'

"De nood is heel hoog", zegt Lucia Feijen uit Schoonoord, voorzitter van de stichting en zelf ook afhankelijk van een hulphond vanwege dysmelie. Hierdoor heeft ze korte arme en benen. "Er zijn meer honden dan gastgezinnen."



De wachtrij voor mensen op een hulphond groeit. "We maken onderscheid tussen mensen die al een hulphond hebben en mensen die hun eerste hulphond krijgen. De mensen die al een hond hebben, krijgen een beetje voorrang. Want zij kunnen niet zonder", legt Feijen uit. "De mensen zonder hond moeten een halfjaar tot een jaar wachten. Maar dat weten ze van tevoren."



'In het slechtste scenario geen gastgezinnen meer'

Normaal gesproken plaatst de stichting rond de tien honden per jaar, maar dit aantal neemt door het tekort aan gastgezinnen dit jaar af. "In het slechtste scenario, daar willen we niet eens aan denken, hebben we geen gastgezinnen meer straks. En zonder gastgezinnen kunnen we geen honden plaatsen, zo simpel is het."



Momenteel heeft de stichting vier gastgezinnen. "We willen er het liefst vijf tot tien bij"', aldus de voorzitter. "Er zijn ook gastgezinnen die een pauze willen of op vakantie gaan als de hond niet mee kan."



Feijen heeft zelf al ruim twintig jaar hulphonden. "Hij doet deuren voor me open en dicht, lades open, doet sokken uit, trekt 's ochtends het dekbed van mij af. De hond is altijd bij mij. Als hij er een keer niet is, voelt het ook leeg", zegt ze.



Informatieavonden

Om ervoor te zorgen dat de stichting bestaansrecht houdt en meer honden kan plaatsen bij mensen die het nodig hebben, gaat het informatieavonden houden.



"Belangrijk is wel dat de honden ook echt hond mogen zijn bij de stichting. De meeste mensen denken dat ze alleen maar aan het werk zijn. Dat is niet zo. De beeldvorming moet anders en een hond vindt het leuk om bij zijn baasje te zijn en dingen voor hem te doen", benadrukt Feijen.