Het nieuws in een minuut: 8 mei In Emmen komt een boeddha van afvalhout (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van dinsdag 8 mei zien we dat je als huurder van een woning in de vrije sector in Drenthe goedkoop uit bent. Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde huurprijs voor die woningen in onze provincie het afgelopen kwartaal met 2,5 procent daalde ten opzichte van vorig jaar.

En verder is er nieuws over de treinkaping bij De Punt in 1977. Volgens drie oud-officieren hadden de militairen wel degelijk de instructie gekregen om de Molukse kapers te doden. En in het oude dierenpark in Emmen wordt gewerkt aan een grote boeddha van afvalhout.